يرتدين كمامات.. عربة الترحيلات تحضر سما ومودة وحنين للمحكمة

أحضرت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، المتهمات سما المصري وحنين حسام ومودة الادهم، لمقر المحكمة الاقتصادية، لمحاكمتهنّ، وظهرنّ يرتدين كمامات واقية، وبملابس الحبس الاحتياطي.

من المقرر أنَّ تمثل الأولى في قصية تواجه فيها اتهامًا بصنع 5 فيديوهات خادشة للحياء، بينما تنظر المحكمة الاستئناف المقدم من الثانية والثالثة على حكم حبسهما بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق.