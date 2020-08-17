خبير: مصر من بين الدول التي تعيد استغلال المياه أكثر من مرة

أكد الدكتور ياسر الشايب، مدير مركز التميز في بحوث المياه، أن المركز يعمل على دراسة هندسة المياه لغير المتخصصين، من خلال توجيههم بإعادة استخدام المياه مرة أخرى وتدويرها.

وأوضح "الشايب" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المركز يعمل على الأبحاث العلمية حول معالجة المياه، وكذلك المناهج الدراسية الموجودة داخل الجامعات المتعلقة بالمياه وتطويرها لمواكبة العصر، كما يوفر المركز المنح الدراسية، مشيرًا أن مياه نهر النيل غير صالحة للزراعة أو الشرب إلا بعد تعرضها للمعالجة والتنقية، خاصة مع إلقاء البعض للمخلفات فى مياه النيل.

وأضاف أن مصر من أكثر شعوب العالم التى تعيد استغلال المياه أكثر من مرة فى العديد من المناحي الحياتية، خاصة في الزراعة.

وكشف أن مركز التميز في بحوث المياه يقدم منحًا دراسية لتخريج كوادر مؤهلة في أبحاث المياه.