ضبط أجنبى لقيامه بالنصب على مواطن والإستيلاء على أمواله بزعم استثمارها 

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف ما تبلغ للإدارة من (مهندس كهرباء - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قِبل أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم إستثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية نظير ذلك .

أسفر فحص إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من خلال التحريات وجمع المعلومات أن وراء تلك الواقعة ( شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية- مقيم بالبساتين القاهرة ) .. حيث قام المتهم بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بإسم مُنتحل لإحدى السيدات من رعايا إحدى الدول العربية - مقيمة بإحدى الدول الأوربية ، وتملك ثروة مالية تبلغ (8 مليون دولار أمريكي ) ترغب في إستثمارها بالبلاد ، ومن خلال ذلك تمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى قدره ( ثمانية آلاف دولار أمريكى ) من الشاكى كرسوم شحن ومصاريف إدارية لإرسال المبلغ المراد إستثماره للبلاد "مغطى بمادة سوداء تحت إشراف أحد شركات الشحن العالمية" .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين ، وعثر بحوزته على ما يلى :

عدد ( 2 ) لفافة من الورق الأسود المقصوص فى حجم المائة دولار أمريكى وكل لفافة مُثبت عليهم شريط أبيض عليه علامة المائة دولار أمريكى .

شهادة منسوبة لإحدى شركات الشحن العالمية تُفيد بالموافقة على نقل مبلغ ( 8 مليون دولار ) إلى البلاد لتسليمها للشاكى ( مزورة بالكامل ) .

صورة ضوئية من كارنية منسوب لإحدى المنظمات ببيانات وهمية لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية .

عدد ( 2 ) هاتف محمول بفحصهما، وكذا البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم .. وتبين أنه يحتوى على صور من المستندات المضبوطة بحوزة المتهم وكذا محادثات نصية بينه وبين الشاكى تُؤكد نشاطه الإجرامى 0

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .