"التضامن": فريق "أطفال بلا مأوى" ينقذ 4 أشقاء في بني سويف

أنقذ فريق أطفال بلا مأوى بمحافظة بني سويف، 4 أشقاء متواجدين بالشارع، وتبين من خلال دراسة الحالة الأولية أن الأطفال "م.ر.س - 10سنوات"، و"ج.ر.س - 6 سنوات"، و"م.ر.س - 6 سنوات"، و"ز.ر.س - 3 سنوات"، 3 فتيات وولد يفترشون الشارع منذ عدة أيام بسبب عدم تواجد الأب والأم، كما لا يوجد من يتولى رعايتهم.

وأكدت وزارة التضامن فى بيانها، اليوم، أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف وتحويلهم لمركز استضافة، تمهيدا لنقلهم لدار رعاية اجتماعية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، عبر 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة الأعلى كثافة للأطفال وهي: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرىة، المنوفية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، السويس، بني سويف، أسيوط ، المنيا"، كما طور البرنامج 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلا مأوى وهي مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية ومؤسسة فتيات العجوزة ومجمع الدفاع الاجتماعي ومؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية ودار التربية للبنين بالمنيا ودار التربية بالجيزة.

وطالبت الوزارة بضرورة الإبلاغ عن الأطفال والكبار بلا مأوى على الخط الساخن 16439، ومن خلال صفحة الوزارة والبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa