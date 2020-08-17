198 فندقا بالبحر الأحمر تحصل على شهادة السلامة الصحية

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر، إن عدد الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية وصل حتى الآن إلى نحو 198 فندقًا من مجموع 260 فندقًا بالمحافظة، وأضاف لـ"الوطن" أنه لا يمكن للفنادق العمل واستقبال الضيوف إلا بعد الحصول على تلك الشهادة.

وأشار إلى ان هناك عدد آخر من الفنادق تقدم خلال الأيام الماضية بطلب للحصول على شهادة السلامة الصحية، ويتم مراجعة طلباتها حاليًا من قبل وزارة السياحة والآثار، تمهيدًا لقيام لجنة من الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة بالتفتيش على تلك الفنادق، والتأكد من التزامها بكافة متطلبات التشغيل، فضلًا عن التزامها بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح "عاقل"، أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة تراجعت حاليًا بالمقارنة بإجازات عيد الأضحى، موضحًا أن نسب الإشغال خلال الأسبوع الجاري بالفنادق تجاوزت 80%.

وتوقع بأن ترتفع الإشغالات بفنادق محافظة البحر الأحمر بداية من الشهر المقبل، معربًا في نفس الوقت عن آماله في عودة الحركة السياحية من ألمانيا وبريطانيا.

وكانت وزارة السياحة والأثار قد سمحت يونيو الماضى للفنادق باستقبال الزوار المصريين، شريطة حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.