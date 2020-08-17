برلماني تركي معارض ينتقد تحركات أردوغان في شرقي المتوسط

انتقد أونال تشيفيكوز الدبلوماسي السابق، نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" للشؤون الخارجية، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تحركات النظام التركي في شرق المتوسط، معتبرا أن توترات بلاده مع أثينا تشكل مصدر قلق بالغ وخطير، محملا مسؤولية هذه الأزمة لوزارة الخارجية التركية.

وقال تشيفيكوز، في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية: "لقد طالب حزبنا مرارا بضرورة تحسين العلاقات مع النظراء الإقليميين في شرقي المتوسط، ومنهم مصر وهي طرف إقليمي وفعال في هذه المنطقة، وتطوير علاقاتنا معها بالمستوى المطلوب هي أولى الخطوات نحو حل التوترات الحالية".

وأضاف تشيفيكوز، أن أكبر مشكلة في السياسة التركية الخارجية في الوقت الراهن تعود لعدم مراعاة الجدارة عند تعيين موظفين في وزارة الخارجية.

وكانت المعارضة التركية، صعدت من موقفها إزاء سياسات رئيس النظام رجب طيب أردوغان، الخارجية مع دول العالم عقب إصراره على التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط في منطقة خارج حدودها البحرية و متنازع عليها مع اليونان.