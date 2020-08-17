ضـربات أمنية لتجار المخدرات.. وضبط 110 طرب حشيش و4500 قرص ترامادول

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما – مبلغ مالي –هاتف محمول)، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ780 ألف جنيه تقريباً.

وضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وجرى ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (5 آلاف قرص لعقار الترامادول المخدر- مبلغ مالي - هاتف محمول).

وتمّ ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 250 جرامًا - مبلغ مالي – هاتف محمول).

كما ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 15 جرامًا- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (3 آلاف قرص لعقار الترامادول المخدر- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وضبط أيضًا شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، وبحوزتهما (1500 قرص لعقار الترامادول المخدر - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وجرى ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته (10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).