"المنشآت الفندقية": نسب الإشغال بالعين السخنة ومطروح تجاوزت 90%

قال هشام الشاعر عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية، إن العديد من شركات السياحة الأوربية خاصة الألمانية والبريطانية أعلنت جاهزيتها لتنظيم رحلات إلى مصر بداية من شهر سبتمبر المقبل، حال قررت دولها السماح بسفر مواطنيها خارج دول الاتحاد الأوروبي للسياحة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن نسب الإشغال حاليًا بفنادق الإسكندرية والعين السخنة ومطروح تجاوزت 90%، فيما تراجعت نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ بنسبة كبيرة بعد إجازات عيد الأضحى.

من جهتها، قالت وزارة السياحة والأثار، إن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية منذ مايو الماضى بلغ حتى الآن نحو 644 فندقًا في 21 محافظة، وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.