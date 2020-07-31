كريم محمود عبدالعزيز يكشف عن بوستر جديد لفيلم "موسى"

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز عبر "انستجرام" بوستر جديد لفيلم "موسى"، والذي انتهي من تصويره مؤخرا.

وعلق كريم على البوستر، قائلا: "العالم القديم لا ينتهي فيلم موسى.. قريبا".

وأعلن بيتر ميمي منذ أيام عبر حساباته على السوشيال ميديا انتهاءه من تصوير فيلم "موسى"، قائلا: "بعد تحضير سنتين وتصوير سنة، فاضل كمان سنة لمراحل بعد التصوير، وهيكون الفيلم جاهز إن شاء الله".

وأضاف: فيلم "موسى"، العالم القديم لازم ينتهي In Cinemas 2020.

فيلم موسى من إنتاج سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، واستخدمت فيه أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.

الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبواليزيد وسارة الشامي وغيرهم.