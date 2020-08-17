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"التضامن": 160 طن مواد إغاثية للبنان بالتنسيق مع المجتمع المدني

كتب:

أسماء زايد ونجلاء فتحى
02:53 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء في لبنان بعد حادث تفجير مرفأ بيروت، حشدت وزارة التضامن الاجتماعي تحت إِشراف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحشد جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومصر الخير وبنك الكساء وبنك الشفاء وجمعية رسالة ومرسال والجمعية الشرعية والبر والتقوى؛ لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية والمواد الإغاثية لمتضرري حادث تفجير مرفأ بيروت.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جرى تجهيز 160 طنا من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والمعقمات ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس ومفروشات حتى الآن، مشيرة إلى أنهم مستمرون في تجهيز عدد آخر من الشحنات.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن أول الشحنات وصلت بيروت هذا الأسبوع وسيتم إرسال باقي الشحنات تباعا؛ لدعم الأشقاء في لبنان، على أن يستمر الدعم حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

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