محافظ مطروح يهنئ رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

جاء نصه برقية المحافظ التى أرسلها للرئيس، اليوم،: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، يُسعدنى ويُشرفنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطنى محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة "العام الهجرى الجديد"، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية فى شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسى والإقتصادى فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة فى بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله فى التقدم والرفعة و الإزدهار والإستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية جميع المحـن نحو التقدم والإزدهار، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

كما بعث محافظ مطروح ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وعدداً من المسئولين والوزراء بهذه المناسبة المباركة.