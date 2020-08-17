دراسة إنشاء جامعة أهلية وكلية للزراعة بمحافظة السويس

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم بمكتبه الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة لمناقشة دراسة إنشاء كلية للزراعة في إطار استكمال كليات جامعة السويس لخدمة أبناء المحافظة في العديد من المجالات العلمية.

كما ناقشوا إنشاء جامعة أهلية بمحافظة السويس لاستيعاب أعداد أخرى من طلاب وطالبات ومنح فرص جديدة لأبناء السويس في تخصصات علمية أخرى لاستكمال تعليمهم الجامعي بالسويس بدلا من مشقة السفر والاغتراب.

وأكد "صقر" على رئيس الجامعة أنه مع أي تطوير وإنجاز مشروعات دراسية لخدمة المحافظة.