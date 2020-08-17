القوى العاملة: 344 فرصة عمل بالسعودية برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه 

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في توفير 344 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات تجارة التجزئة بجميع فروع الشركة بالمملكة برواتب تصل إلى 3000 ريال سعودي أي ما يعادل 12 ألفاً و750 جنيهاً مصرياً تقريباً، بالإضافة إلى السكن والمواصلات مجانا

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدا أن شغل الـ344 فرصة عمل سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى .

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن المهن المطلوبة 49 بائع أسماك برواتب وبدلات 1900 ريال سعودي ، ويشترط خبرة في تنظيف وتقطيع الأسماك ، و114 بائع أجبان براتب 2150 ريال خبرة في الأجبان والمخللات وعمل السلطات بأنواعها ، و71 خبازاً براتب 3000 ريال، خبرة في صنع المخبوزات أو الحلوى أو الخبز بأنواعها، و110 جزارين براتب 3000 ريال خبرة في تشفية وتقطيع اللحوم، ومعرفة أنواعها.

ويشترط في المتقدم أن يكون مبتدئاً في اللغة الإنجليزية، وخبرة في تصفيف وعرض المنتجات وخدمة العملاء، ولديه شهادات خبرة من أماكن عمله السابق في مجاله إن أمكن، ويقبل العمل في أي مكان على مستوى المملكة دون اعتراض، وحسن الخلق والتعامل بروح الجماعة، فضلاً عن توفير هذه المهن من داخل المملكة، ويكون داخل المملكة ولديه إقامة قابلة لنقل الكفالة في حالة قبوله .

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى أنه تم التنسيق مع الشؤون القنصلية بالسفارة للإعلان عن هذه الوظائف على صفحة القنصلية العامة بالرياض على الفيسبوك واستقبال الطلبات على الرابط المخصص لذل، تمهيدا لإرسالها إلى إدارة الشركة لاختيار أفضل العناصر منها.