محافظة المنوفية: بدأنا مرحلة الهبوط في إصابات كورونا

أكد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية والمتحدث الرسمي للمديرية، أن مستشفيات العزل في المنوفية سجلت 15 حالة شفاء خلال 24 ساعة السابقة، مؤكدا أنه يتم متابعة جميع المستشفيات بشكل مستمر ومعرفة احتياج كل مستشفى من الأدوات الطبية وأدوات الوقاية.

وأضاف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية والمتحدث الرسمي للمديرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن محافظة المنوفية تشهد استقرارا في أعداد حالات الإصابات خلال الفترة الماضية وتسجيل إصابات أقل، مؤكدا أن مرحلة الهبوط في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت في محافظة المنوفية.