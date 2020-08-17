صور.. محافظ مطروح يفتتح مسجد أبو بكر الصديق

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بحضور النائب سليمان فضل والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأهالي المنطقة.

وقال "شعيب" إن المسجد مقام على مساحة 250 مترا بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وأدى محافظ مطروح صلاة الظهر بالمسجد، وعقب الصلاة قدم التهنئة لأهالي المنطقة لافتتاح المسجد الجديد، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية في تشييد وإعادة إعمار المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية التي تقدمها المساجد.

واستمع "شعيب" خلال الافتتاح لعدد من طلبات المواطنين من أهالي منطقة علم الروم موجها بوضع حلول فورية لها والتيسير عليهم وتلبية جميع الطلبات.