القصبي: التزمنا بالقواعد المستحدثة لعدد السكان في "تقسيم الدوائر"

أكد الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، حينما يصدر لابد أن يرتفع الجميع فوق المصلحة الشخصية.

وقال "القصبي" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال: إن هذا القانون ليس به أية حسابات شخصية أو اجتماعية.

وأشار إلى أنه تم الارتكاز في إعداد هذا المشروع على القواعد المستحدثة لبيانات الناخبين والسكان لعام 2020، من خلال الإحصاءات أو البيانات المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضح أن القانون تضمن 5 مواد للإصدار، شملت تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بواقع 143 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية و4 دوائر انتخابية بنظام القوائم المغلقة المطلقة، لافتا إلى أنه تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب وفقا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا .