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محمود مسلم

لبنان يسجل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أ ش أ
10:10 م | الأحد 16 أغسطس 2020
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين فى لبنان إلى 8881 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .

وأشارت الوزارة – في بيان لها الليلة – إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات في لبنان إلى 103 حالات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6364 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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