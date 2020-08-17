استطلاع رأي: تراجع أصوات داعمي حزب أردوغان لصالح الأحزاب الجديدة

أعلنت شركة أبحاث "متروبول" التركية، عن نتائج آخر استطلاع رأي أجرته، مشيرة إلى أن إجمالي أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لم يصل إلى 40%، فيما شهدت الأحزاب الجديدة زيادة جديدة في نسبة التصويت، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووفقًا لاستطلاع الرأي الأخير الذي أجرته "متروبول" على الهاتف، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بلغت نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية 33.2%، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 20.5%، وحزب الشعوب الديمقراطي 8%، وحزب الخير 6.9%، وحزب الحركة القومية 6%.

وحسب الاستطلاع، حصل حزب المستقبل، الذي أسسه أحمد داود أوغلو، المنشق عن حزب العدالة والتنمية على 2% من الأصوات، في حين ظل حزب "ديفا" الذي أسسه علي باباجان عند 1.3%.

وبلغت نسبة المشاركين الذين ما زالوا في حيرة بشأن اختيارهم 10.9%، فيما أعلن 5.7% أنهم سيمتنعون، واختار 4.5% عدم الإجابة.