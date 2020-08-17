مطار طابا الدولي يستقبل أول رحلة طيران منتظمة تقل مصريين الأربعاء

يستقبل مطار طابا الدولي، بعد غد الأربعاء، أولى رحلات الطيران المنتظمة من مطار القاهرة، والتى تنظمها شركة مصر للطيران، بالتعاون مع شركة "African Queen Travel".

وكشف عمرو عبدالمحسن، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للرحلة، أن الرحلة ستنطلق من مطار القاهرة الدولي إلى مطار طابا الدولي، صباح يوم الأربعاء المقبل، وعلى متنها سائحون مصريون سيمكثون بضعة أيام بالمدينة ثم يعودون للقاهرة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الهدف الرئيسى من تسيير هذه الرحلة هو تنشيط السياحة الداخلية، وكسر حالة الركود التى ضربت السوق السياحي المصري منذ بداية أزمة كورونا، فضلا عن الترويج السياحي لمدينة طابا، وإعادة وضعها كأحد أهم المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأشار "عبدالمحسن"، إلى أنه سيتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أثناء الرحلة، لافتا إلى أن هناك العديد من الرحلات خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيمها إلى مدينة طابا، لزيادة الحركة السياحية إليها.