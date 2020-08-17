صحيفة بريطانية تنتقد تجاهل الاتحاد الأوروبي "دكتاتورية" أردوغان

قارنت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بين ما يحدث في بيلاروسيا، وإدانة الاتحاد الأوروبي، وهجومه على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وتغاضيه عما يحدث في الشرق الأوسط، والمكائد العدوانية فيه من ديكتاتورية منتخبة برئاسة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن التوترات بين تركيا واليونان موجودة منذ فترة، وليست جديدة، وبعد استعراض الصحيفة لأنشطة تركيا في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط، أكدت أنه لا يجب على الأوروبيين تجاهل أو التقليل من شأن مشكلة أردوغان، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".