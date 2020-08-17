محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن بعض مناطق قرى العياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (قرية بنها – قرية السعودية – قرية القطوري – قرية العامرية – قرية اللشت – زاوية أبو مسلم – قرية البرغوتي – قرية الرقا – جزيرة السلام – جرزا)؛ وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 800 مم (خرسانة مسلحة) المغذي لمنطقة العياط.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة، كما وجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة العياط، بالمتابعة الميدانية للأعمال وتأسف شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يجب الاتصال بالخط الساخن 125.