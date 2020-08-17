أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض المصروفات الدراسية بتمويل 100%؟

يقدم عدد من البنوك العاملة في مصر، خدمة الإقراض لسداد المصروفات المدرسية، وذلك لعام دراسي واحد تحت مسمى "القرض التعليمي".

وتتفق هذه البنوك على الأوراق المطلوبة من العميل للموافقة على القرض، لكنها تتباين فيما بينها على شروط القرض سواء في القيمة أو سعر الفائدة عليه أو بعض الشروط المتعلقة بالعميل.

وتستعرض "الوطن"، في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، تفاصيل قرض المصروفات الدراسية في بعض البنوك على النحو التالي:

بنك التعمير والإسكان

يستهدف القرض الولي الشرعي أو الأم في حالة وفاة الأب، حيث يتم منح هذا التمويل للعديد من فئات المجتمع من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وورثته، وكذلك العاملون بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

تفاصيل القرض:

- إعفاء المستفيدين من أصحاب المرتبات من تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك والاكتفاء بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك ذلك (تحت الطلب) في حال الحصول على التمويل لمدة 10 شهور.

- إعفاء المستفيدين من تقديم الضامن (أصحاب المرتبات والمعاشات وورثته) في حال الحصول على التمويل.

- حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.

- تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يتم استخراج شيك باسم المدرسة، بحيث يتم منح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية مع الالتزام بالحد الأقصى لعبء الدين.

- بالنسبة لتمويل المصروفات المدرسية، يتم منح التمويل على 10 شهور، أو لمرحلة تعليمية كاملة ابتدائي (6 سنوات) – إعدادي وثانوي (3 سنوات).

- نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وقد تصل إلى 90%.

إجراءات الحصول على القرض:

- طلب الحصول على التمويل.

- الرقم التأميني لطالب التمويل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرافق حديث.

- بيان مفردات الدخل.

بنك مصر

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرًا.

- إمكانية تمويل مرحلة دراسية بالكامل.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تعهد بتحويل المعاش شهريًا (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

بنك SAIB

- تمويل يصل إلى 75% من قيمة المصروفات الدراسية.

- تمويل يبدأ من 5000 جنيه، حتى 100 ألف جنيه مصري.

- فترة تمويل من 6 أشهر حتى 12 شهرًا.

- يتراوح عمر العميل بين 24 حتى 60 عامًا عند نهاية مدة القرض.

- حد أدنى للراتب الشهري 4 آلاف جنيه "بالنسبة للموظفين" و5 آلاف جنيه "بالنسبة لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة".

المستندات العامة المطلوبة:

- رقم قومي ساري.

- إيصال مرافق حديث كهرباء / غاز / مياه (لم يمض على تاريخه ثلاثة شهور بحد أقصى).

- نموذج طلب قرض مستوف كل البيانات.

- شهادة قيد من المنشأة التعليمية.

- مستندات إثبات دخل.

البنك المصري الخليجي

- تمويل 100% لجميع الرسوم الدراسية.

- تمويل يصل إلى مليون جنيه مصري.

- مدة القرض من 12 شهرًا وتمتد طبقًا للسنوات الدراسية لكل جهة تعليمية.

- الحد الأدنى للسن 21 عامًا والحد الأقصى 60 عامًا للموظفين وتصل إلى 65 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة.

الأوراق المطلوبة:

- صورة البطاقة الشخصية.

- بيان الرسوم الدراسية من الجامعة.

- فاتورة مرافق حديثة "ماء، كهرباء أو غاز".

- إثبات مصدر دخلك.

- لعملاء تحويل الراتب أو القسط: تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط.

- لعملاء بدون تحويل الراتب أو القسط: خطاب مفردات الراتب موثق أو خطاب مفردات الراتب وكشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

- أصحاب الأعمال الحرة والمهنيين: بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر فضلًا عن سجل سارٍ وحديث لأصحاب الأعمال الحرة، أو شهادة مزاولة مهنة وكارنيه نقابة سارٍ ورخصة منشأة طبية للمهنيين.

البنك العربي الأفريقي الدولي

برنامج تمويل التعليم من البنك العربى الأفريقي الدولي، يمنحك الدعم الذي تحتاجه للحصول على أفضل تعليم تتطلع إليه خلال مراحل التعليم المختلفة: المدارس، الجامعات والدراسات العليا.

- قيمة التمويل تصل إلى 100% من مصاريف الدراسة.

- راتب العميل لا يقل عن 5 آلاف جنيه شهريًا.

- يبلغ الحد الأقصى للقرض 100 ألف جنيه.

- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرًا "7 سنوات".

- يمنح التمويل للطالب "إذا كان يعمل بوظيفة" أو لولي الأمر أو الوصي.

- يمنح التمويل لسداد المصاريف الدراسية لقائمة معتمدة من المدارس والجامعات في مصر.

- يمكن سداد التمويل الممنوح على أقساط متوافقة مع جدول سداد الرسوم الدراسية للمؤسسة التعليمية "مدرسة / جامعة".

- يتم سداد مبلغ التمويل مباشرة إلى المؤسسة التعليمية المختارة بناءً على مخاطبة رسمية من المدرسة/ الجامعة، بقيمة المصاريف الدراسية.

المصرف المتحد

يمنح المصرف المتحد تمويلاً لكل المراحل الدراسية بداية من مراحل المدرسة، وصولًا إلى التعليم الجامعي وما بعد الجامعي بالتفاصيل الآتية:

التمويل التعليمي للتعليم الجامعي والشهادات المتخصصة:

- السن لا تقل عن 21 عامًا ولا تزيد على 60 عامًا للموظفين، و65 عامًا لأصحاب المهن الحرة والشركات.

الحد الأدنى للتمويل 5000 جنيه والحد الأقصى للتمويل 250 ألف جنيه.

- مدة التمويل 12 شهرًا.

التمويل التعليمي للتعليم ما بعد الجامعي والشهادات المتخصصة:

- السن لا تقل عن 21 عامًا ولا تزيد على 65 عامًا لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- الحد الأدنى للتمويل 15 ألف جنيه والحد الأقصى للتمويل 250 ألف جنيه.

- مدة التمويل 36 شهرًا.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة رقم قومي سارية للولي الطبيعي أو الشرعي.

- كشف حساب بنكي شخصي 3 أشهر أو 3 إيصالات راتب.

- خطاب رسمى من الجهة التعليمية (اسم الطالب – تفاصيل المصروفات الدراسية – مدة البرنامج الدراسي).

البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي برنامج التمويل الدراسي ليساعدك في تحقيق الأهداف التعليمية وتأمين مستقبل أفضل لك ولأسرتك، إذ تم تصميم هذا القرض ليتيح لك التمويل اللازم لتغطية المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية والدراسات العليا من أفضل الجامعات والمدارس في مصر.

- يمكنك الاقتراض حتى 150 ألف جنيه مصري، بضمان راتبك، أو علاقتك المصرفية مع البنك التجاري الدولي، أو بضمان وظيفتك.

- قيمة أقساط السداد الشهرية تصل بحد أقصى إلى 35% من صافي الدخل، ويمكنك سداد القرض على أقساط شهرية مريحة لمدة تصل إلى 5 سنوات.

- الحد الأقصى للسن 60 عامًا وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و65 عامًا لأصحاب الأعمال الخاصة.

- تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله).

المستندات المطلوبة:

- نموذج الطلب وبطاقة رقم قومي سارية.

لأصحاب حسابات الرواتب: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، ثلاث كشوفات راتب (أو كشوفات حساب بنكية).

- في حال لا يوجد حساب راتب مع البنك التجاري الدولي: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب، كشف حساب بنكي وإيصال مرافق حديث.

- لأصحاب الأعمال الخاصة: كشف حساب بنكي، إيصال مرافق حديث وسجل تجاري سارٍ.