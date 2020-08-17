اختناقات مرورية تحتجز 350 نمساويا قبل بدء قيود السفر مع كرواتيا

بدأ تطبيق القيود الجديدة على السفر بين النمسا وكرواتيا، اليوم، بعد ارتفاع الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال فترة العطلات الصيفية.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية النمساوية، إن تحذير السفر إلى كرواتيا بدأ تطبيقه مع بداية الساعات الأولى اليوم، مطالبة بضرورة مراعاة القواعد الجديدة للتنقل بين البلدين والحرص على اجراء تقديم شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الحدود.

ولم يتمكن 350 نمساويا كانوا يقضون العطلات في كرواتيا، من عبور الحدود والعودة إلى بلادهم قبل تطبيق الحظر الجديد، وذلك بسبب الاختناقات المرورية الحادة وتكدس السيارات على المعابر بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام نمساوية، "إن الازدحام المروري امتد حتى الساعة الثانية من فجر اليوم وقد خضع العائدون بعد انتهاء المهلة لإجراءات الحجر الصحي الجديدة".

ودفع تحذير السفر الخاص بكرواتيا العديد من المصطافين للعودة بشكل جماعي مكثف إلى النمسا أمس الأحد، مما أدى إلى شلل مروري غير مسبوق عند المعابر الحدودية من كرواتيا إلى سلوفينيا إلى النمسا، واستغرق الانتظار عند المعابر أكثر من ثلاث ساعات.