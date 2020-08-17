القومية للأنفاق: تطوير الخط الأول والثاني للمترو يتكلف 22 مليار جنيه.. وتحريك سعر التذكرة لسد جزء من العجز

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، طريقة وآلية احتساب سعر تذكرة المترو، مبينًا أنَّ هناك أسس لاحتساب أسعار تذاكر المترو، حيث أن تكلفة إنشاء هذه المرافق لا تدخل في حساب التذاكر، والمعيار الرئيسي لحساب ثمن التذكرة هي "تكاليف التشغيل والصيانة فقط".

واضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنَّ تنفيذ مشروعات الأنفاق يتطلب إنفاق المليارات لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى.

عصام والي: المعيار الرئيسي لحساب ثمن التذكرة تكاليف التشغيل والصيانة فقط وليس المرافق

وفسّر "والي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، سبب زيادة أسعار تذاكر المترو، قائلًا إنَّ الدولة ستتكلف نحو 22 مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير الخطين الأول والثاني، وعليه فإن تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق يضمن استمرار الحداثة والاستدامة، بحيث تسهم ولو بقدر معقول في تقليل الهامش بين الدخل وتكاليف التشغيل والصيانة لرفع مستوى الصيانة، موضحاً أنَّ وزارة النقل تسعى إلى تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني لتقديم خدمات مميزة للجمهور.

"والي": تحريك سعر التذكرة بنسبة تتراوح بين 30 و35% سيسهم في سد جزء من عجز خسائر تشغيل شركة المترو

وأوضح "والي"، أنَّ الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة وصلت تكلفته 97 مليار جنيه، مشيراً إلى أنَّ الخط صُمم بطريقة أوروبية ويقدم خدمات أوروبية لجميع مرتاديه، وعليه فإنَّ تحريك سعر التذكرة بنسبة تتراوح ما بين 30 و35% سيسهم في سد جزء من جزء من العجز الموجود في خسائر التشغيل بالشركة المترو.

يُذكر أنَّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعلن تحريك أسعار تذاكر قطارات المترو، وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

وتضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (أكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني.