"الرعاية الصحية" تطلق برنامجا لتأهيل مديري مستشفيات "التأمين الشامل"

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، إطلاق برنامج تدريبي تأهيلي لبناء قدرات المديرين الطبيين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل التابعة للهيئة، لتحقيق رؤيتها بتقديم خدمات صحية ذات جودة شاملة قائمة على التطوير المستمر.

وقالت هيئة الرعاية الصحية،إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، إن البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة وتنمية مهارات القوى البشرية العاملة بمنشآتها الصحية، وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وانطلاقًا من دور الهيئة المنوط بتطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى أداء مقدمى الخدمة الطبية والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن البرنامج التدريبي مقسم لجزئين، الأول طبي، والثاني إداري، وكل منهما ينقسم إلى جزئين، عبارة عن محاضرات نظرية، وتدريب عملي من خلال معايشة على رأس العمل، لافتة إلى أن التدريب العملي على الجزء الطبي والمعايشة سيتم داخل مستشفيات السلام الدولي، فيما يتم التدريب العملي على الجزء الإداري والمعايشة بمجموعة مستشفيات دار الفؤاد.

وتابعت الهيئة أن المحاضرات النظرية للتدريب، ستبدأ اليوم الاثنين، وتستمر على مدار يومين متتاليين بقاعات مستشفى المبرة بورسعيد، لافتة إلى أنه من المقرر تدريب 30 متدربًا، تم اختيار 21 منهم وفقًا لمعايير الاختيار التي تم وضعها في الإعلان المقدم من الهيئة العامة للرعاية الصحية بخصوص فتح باب التقدم لـ"برنامج المدير الطبي بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية"، إضافة إلى 9 متدربين آخرين وهم المديرين الطبيين الحاليين للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأوضحت الهيئة إنه سيقوم بإعطاء المحاضرات النظرية للتدريب على الجزء الطبي مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بينما يقوم بالتدريب على الجزء الإداري مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي لتدريب المديرين الطبيين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل التابعة للهيئة ببورسعيد، يرتكز على ثلاثة برامج رئيسية، هي التدريب الفني، ومهارات التواصل، والتدريب الإداري.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن الهدف من تلك التدريبات هو حرص الهيئة على الإسهام بشكل فعال في مجال إعداد كوادر قادرة على القيام بإدارة وإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي بمصر، بما يضمنه من حصول المنتفعين على خدمات طبية وعلاجية آمنة وبجودة عالمية، وفي ذات الوقت بسهولة ويسر، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة ، حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع مستشفيات القطاع الخاص، ومع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، بهدف التطوير المستمر وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين بجودة عالية، مشيرًا إلى أن استمرار تبادل الخبرات بين مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومستشفيات القطاع الخاص، هو الأمر الذي يعد نموذج مهني متميز رسالة للعالم، بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ رؤية الدولة المصرية، وقيادتها السياسية،

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أعلنت فتح باب الترشح للبرنامج التأهيلي للمديرين الطبيين، في الفترة من 20 يوليو حتى 27 يوليو الماضي، عبر صفحة الفيسبوك الرسمية لفرع الهيئة العامة الرعاية الصحية ببورسعيد https://www.facebook.com/GAHCportsaid/، من خلال التقديم على الرابط الإلكتروني https://qrgo.page.link/hrrgb.

واشترطت الهيئة أن يكون المترشح للبرنامج التأهيلي حاصل على أحد المؤهلات بكالوريوس الطب والجراحة وماجستير في أحد التخصصات الطبية، أو ماجستير إدارة الأعمال والزمالة المصرية في إدارة المستشفيات كميزة إضافية، أو الدبلوم المهني لإدارة المستشفيات أو لإدارة الجودة الشاملة، وذلك كميزة إضافية أيضًا للترشح.