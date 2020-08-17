إصابة 7 في مشاجرة بسبب خلافات على أرض زراعية بسوهاج

أصيب، اليوم، 7 اشخاص إثر مشاجرة بقرية المدمر دائرة مركز طما بسوهاج، بسبب خلافات على أرض زراعية، ونُقل المصابون لمستشفى طما المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وألقت الشرطة القبض على 6 آخرين مشاركين في المشاجرة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية المدمر، وانتقل الى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص إصابة كل من "رافت.ع.ب"، 43 عامًا، بكدمات سطحية في الصدر، و"مؤمن.خ.ع"، 24 عامًا بجرح في اليد اليمنى، و"مصطفى.س.ع"، 23 عامًا بجرح بفروة الرأس وسحجات بالظهر، و"سعيد.ع.ا" 62 عامًا، بجرح بفروة الرأس، و"محمد.ن"، 35 عامًا باشتباه كسر باليد اليمنى، وجرح بفروة الرأس، و"بخيت.ع.ب"، 58 عامًا بجرح في الوجه، و"خلاف.ع.ع"، 65 عامًا، بجرح في الساق اليمنى، و"عميرة.ع.ا"، 55 عامًا بسحجات في اليد اليمنى، وجميعهم يقيمون بذات الناحية.

وتم القبض على 6 آخرين مشاركين في المشاجرة، ونُقل المصابون لمستشفى طما المركزي، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على قطعة أرض زراعية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.