محلات وصيدليات.. مزاد علني بمقدم 25 ألف جنيه في 5 مدن جديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، طرح بيع بالمزاد العلني لعدد 25 وحدة إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 30 إلى 133 مترًا، بمختلف الأسواق التجارية للبيع بالمزاد العلني، وذلك يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر المقبل، بعدد 13 وحدة إدارية ومهنية، ويوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل، بعدد 12 وحدة إدارية ومهنية.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، طرح 9 محلات وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بمساحات تتراوح من 19 إلى 40 مترًا مربعًا بمركز خدمات الحي الثاني أمام المرور يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر المقبل.

وأعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر عن طرح عدد 13 محل وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بمساحات تتراوح بين 33 إلى 101 مترًا مربعًا بالسوق التجاري بمشروع الـ645 عمارة إسكان اجتماعي، يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر المقبل.

وأعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة طرح 19 محلًا للبيع بالمزاد العلني بمشروع السويقة بالحي الثالث بالتجمع الخامس بمساحات تتراوح من 9 إلى 17 مترًا مربعًا، وذلك يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر المقبل بعدد 10 محلات، ويوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر المقبل بعدد 9 محلات.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن طرح 12 محلًا للبيع بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح من 14 إلى 22 مترًا مربعًا أسفل عمارات سكن مصر غرب جامعة دمياط، يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر المقبل.

ويأتي الطرح العلني بالشروط الآتية

- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية أو وحدة.

- تعقد جلسة المزاد في التاريخ الموضح في الـ12 ظهرًا بمقر جهاز المدينة.

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل وحدة، و25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

المحلات والصيدلية:

يجرى استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

الوحدات الإدارية والمهنية:

يجرى استكمال سداد "نسبة 25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء" من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

- يتم سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

والباقي وقدره 90% للمحلات والصيدلية و75% للوحدات يجرى سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

- سداد أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافًا إليها فائدة البنك المركزي وقت السداد على أن تحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى نصف بالمائة مصاريف تحصيل بالنسبة للوحدات الإدارية ويضاف عليهم 2% بالنسبة للمحلات والصيدلية على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام.

ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.