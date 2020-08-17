نتنياهو: الإمارات بطلة في ريادة الأعمال وسنصنع أشياء غير محدودة للعالم

هنأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، على قيادته ورؤيته، مشيرًا إلى أنهما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصنعون التاريخ، من خلال معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وأضاف "نتنياهو"، خلال حواره مع قناة سكاي نيوز العربية: "ما تفعله هذه الاتفاقية هو أنها تجمع الإمارات مع إسرائيل، وهما دولتان ديمقراطيتان ومتقدمتان ومن أكثر المجتمعات تقدمًا في العالم".

وتابع أن الإمارات بطلة في ريادة الأعمال، وإسرائيل مشهورة في الابتكار، ومن ثم فإن التعاون بين الدولتين سيجعلهما يحققان أشياءً غير محدودة للعالم.