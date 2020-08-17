البرلمان يوافق على اتفاق فرنسي للمساهمة في تجديد الخط الأول للمترو

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3 يونيو الماضي.

ويهدف مشروع تجديد وتطوير الخط الأول للمترو إلى الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط خلال مدة التوسع المستمر للشبكة وزيادة الطلب عليها، وذلك من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو، في إطار تمويل مستقل، مما يقتضي تنفيذ عدد من الإجراءات، منها إصلاح المسارات والبنية التحتية للطاقة، والإشارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية للخط الأول.

كما يتطلب إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية لمرافق المحطة ذات الصلة بعملية الإصلاح، إضافة إلى إدخال نظام تخطيط للموارد المؤسسية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

ووفقاً للاتفاق، تُشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافاً مع شركاء أوروبيين آخرين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي؛ بغرض المشاركة في تمويل المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية التقريبية بـ750 مليونًا و800 ألف يورو، وطبقاً للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروع.