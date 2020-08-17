أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021، خلال الفترة من 16 أغسطس 2020 حتى 1 سبتمبر 2020، إلكترونيًا وذلك عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية شروط الالتحاق بالعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ـ يفتح باب التقديم خلال الفترة من 16 أغسطس 2020 حتى 1 سبتمبر 2020.

ـ يشكل فريق العمل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات، التابعة لمديرية التربية والتعليم، بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل، إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

ـ في حالة الاشارة إلى شهادة علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائل القانونية، والاستبعاد نهائيا، بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.