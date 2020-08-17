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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:21 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بحبه لقضاء أوقاته مع أصدقاءه وأحبته، ولا يفضل قضاء الوقت وحده، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للبيع والشراء وتحسن التصرف في أمورك المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمنحك رؤية مستقبلية واضحة وتنفعك ثقتك بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

 

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