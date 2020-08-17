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حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:21 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتصف مولود برج الدلو بإخلاصه ووفائه خاصة تجاه شريك حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تقاوم رغبتك في العداء ومخالفة كل رأي لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

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