حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الحوت بالرقة والحنان، وقلبه الذي يحمل في داخله ملامح الطفولة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم طاقة وحيوية وتوظف جهودك في الاتجاه السليم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب ويساعدك ذلك على إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجم العالمي جاستن بيبر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.