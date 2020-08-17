حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بحبه للسفر والانتقال من مكان لآخر، كما أنه يحب تجربة كل ماهو جديد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك وانطلق بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.