حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع والمحلات بالجيزة

شنت أجهزة حي الطالبية بمحافظة الجيزة حملة مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق مع العقيد أحمد دسوقي رئيس مكتب شرطة مرافق الطالبية، لرفع الإشغالات ومواجهة ظاهرة البناء المخالف بنطاق شوارع الحي.

وقال عبد الصادق رئيس الحي، إن الحملة رفعت الإشغالات من شوارع خالد أمين من شارع العريش وشارع محمد سالم من شارع الهرم وترسا وطريق المريوطية هرم وشارع عبد اللطيف عبد الفتاح وشارع سويلم من شارع الهرم ومقاه بطريق المريوطية فيصل، إضافة إلى مقاهي شارع فيصل، لافتا إلى أنه جرى إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار عبد الصادق إلى أنه جرى رفع إشغالات من أمام المحال التجارية من 4 سوبر ماركت وبقالة ومحل أدوات منزلية و2 محل فكهاني وخضراوات و7 مطاعم ومأكولات و2 محل بيع طيور و2 مخبز إفرنجي ومحل كاوتش ومغسلة سيارات.

وأكد عبد الصادق استمرار أجهزة الحي برفع الإشغالات لإعادة الانضباط بشوارع الحي، مع مواجهة ظاهرة البناء المخالف.