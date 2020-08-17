"الاستثمار": سنعظم العائد من الفوسفات 10 مرات عبر تصنيعه بدلاً من بيعه

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مشروع شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك، سيحقق عائدا اقتصاديا بمقدار 10 أضعاف عائد بيع الفوسفات الخام.

وأضاف "عبدالوهاب"، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للمشروع في محافظة الوادي الجديد اليوم، أن "الشركة" هي مشروع قومي عملاق لتصميم وإنشاء وإدارة مصنعين لإنتاج حامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك بمحافظة الوادي الجديد، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على مساحة 561.000 متر مربع.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المشروع يتكلف نحو 1.2 مليار دولار، وسيساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة تقدر بحوالي 10 آلاف فرصة عمل، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.