"فودة" و"القصير" يبحثان آليات دعم الاستثمار الزراعي بجنوب سيناء

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر وزارة الزراعة، لبحث آفاق التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء، وكيفية النهوض بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لتوفير وتدعيم الغذاء لسكان المحافظة، ولتلبية احتياجات الفنادق السياحة من هذه المنتجات بديلًا عن نقل البضائع من القاهرة مما يؤدي إلى زيادة أسعارها.

وناقش وزير الزراعة، ومحافظ جنوب سيناء، تطوير المحطة البحثية بمدينة رأس سدر، والتابعة لمركز بحوث الصحراء، والتي تخدم جميع مدن المحافظة.

كما جرى مناقشة إنشاء وحدة للزراعة الآلية، وتزويدها بالمعدات اللازمة للميكنة الزراعية، وإنشاء مركز لبيع التقاوي، وكذلك مشتل لإمداد المحافظة بالشتلات التي تحتاجها المحافظة، ومنفذًا لبيع مستلزمات تطوير وتحديث نظم الري.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الاتفاق على إجراءات لتشجيع المستثمرين الزراعيين على إقامة مشروعات زراعية على أرض المحافظة، وإنشاء فرع لمعهد صحة الحيوان بسيناء، والتوسع في الاستزراع السمكي ومزارع الدواجن، والاهتمام بالثروة الحيوانية مع توفير الرعاية البيطرية والأمصال واللقاحات وآليات تحسين السلالات.

وأضاف المحافظ أنه جرى بحث مدى إمكانية إنشاء وحده للتلقيح الصناعي للجمال خاصة في ظل إقامة مهرجان الهجن سنويًا بالمحافظة، والذي سيعد نموذجًا يستفاد به لهذا النوع من الجمال خاصة أن أهالي سيناء يهتمون بأنشطة ومسابقات الهجن.

وتابع: كما سيجرى تطوير الصوب الزراعية، والاهتمام بالزراعات المحمية، وإنشاء مركز لتجميع الألبان يكون نموذجًا استرشاديًا للمواطنين والمستثمرين، مع تسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشكيل لجنه تنسيقية من قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة هذه الإجراءات، وعرض تقرير دوري على الوزير.