"الاستثمار" تبحث مع "اتصالات مصر" توسعات الشركة في السوق المصرية

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، لبحث توسعات الشركة المستقبلية في السوق المصرية.

وأكّد "عبدالوهاب"، تقديم جيع أوجه الدعم اللازم لاستثمارات الشركة القائمة وخططها المستقبلية، وتكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنَّ الهيئة حريصة على متابعة استثمارات كبرى الشركات المستثمرة في مصر وتذليل أي تحديات تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بمصر.

واضاف "عبدالوهاب" أنه يجرى العمل بشكل مستمر على تنفيذ كل الإصلاحات اللازمة لدعم المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في السوق المصرية بما يتيحه الاستثمار في مصر من مزايا عدة، جعلته موضع إشادة من المؤسسات الدولية المعنية.

وخلال اللقاء، أعلن المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، وذلك بهدف الاستمرار في تطوير الشبكات وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توسيع أنشطة الشركة في قطاع نقل البيانات، بجانب دعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنَّ الشركة تستثمر فى مصر منذ عام 2007 ويصل إجمالي استثماراتها في السوق المصرية منذ بدء عملياتها إلى 50 مليار جنيه، مشيداً بمناخ الاستثمار في مصر، وهو ما شجع الشركة على زيادة رأس مالها بنحو 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

كما أشاد ممثل الشركة بتجربة حضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، مشيرا إلى أنَّهم من أوائل الشركات التي طبقتها، والتي تتيح المزيد من المرونة والسهولة في ظل الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمنع الاختلاط والتجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى تطلع الشركة إلى المزيد من التعاون مع الهيئة، خاصة في ظل رئاسة المهندس جمال السادات رئيس مجلس ادارة شركة اتصالات، لمجلس الأعمال المصري الإماراتي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية والترويج للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم فعاليات بمشاركة الجانبين المصري والإماراتي.