رئيس هيئة الاستثمار يزور الوادي الجديد ويتفقد مركز خدمات المستثمرين

واصل المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زياراته للمحافظات لبحث خطط التنمية بها والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات، والتروّيج لها والاطلاع على متطلبات الاستثمار من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظين.

وأجرى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة محافظة الوادي الجديد برفقة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حيث بحث خطط تنمية وتطوير المنطقة الحرة بالمحافظة، وسبل دعم المستثمرين والمشروعات بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، خاصة أنَّ المحافظة ضمن المناطق الأكثر استفادة بحوافز الاستثمار، وفقًا لقانون الاستثمار، كما تمتلك قدرات هائلة في مجالات الصناعات التعدينية والغذائية.

وأكّد "عبدالوهاب"، أنَّ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، معنية بدعم المستثمرين في المحافظات تحقيقا للتنمية الشاملة المستدامة وحتى تتاح فرص العمل لشباب مصر في شتي ربوع الجمهورية، وأننا نهدف من خلال هذه الجولات إلى الاستماع إلى المستثمرين لمعرفة متطلباتهم وكذلك التعرف عن قرب على الفرص والمشروعات المتاح الترويج لها.

وأكّد استمرار دعم الهيئة لمحافظة الوادي الجديد، موضحًا أنَّ الهيئة والمحافظة في تعاون متواصل، فالوادى الجديد من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار بجميع قطاعاته التنموية والاستثمارية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية.

واستعرض "عبدالوهاب"، نجاحات لجنة فض المنازعات، مؤكّدًا أهمية دور المحافظة في تنفيذ قرارات اللجنة، التي أثبتت أثرها الفعال في مواجهة تحديات الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل لأبناء الوادي الجديد.

وتفقد "عبدالوهاب"، مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة المزمع افتتاحه قريباً بمدينة الخارجة على مساحة 2500 م2، وذلك لتيسير حصول المستثمرين على كافة خدمات الاستثمار بشكل متكامل ومبسط ووضع حلول فعلية للمشكلات التي تواجههم.

وقال "عبدالوهاب"، خلال تفقده للمركز إنَّه سيتمّ تخصيص مكتب يمثل هيئة تنمية الصعيد بالمجمع بجانب ممثلي جميع الجهات المعنية والتنفيذية الخاصة بالاستثمار، وذلك للتيسير على المستثمرين في إنهاء كافة الإجراءات والتراخيص.

كما زار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، الذي تمّ تطويره مؤخرا بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، إضافة إلي إنشاء 45 ثلاجة حفظ للتمور بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك لمواكبة النهضة الشاملة في استثمار زراعة النخيل وإنتاج وصناعة التمور وزيادة الصادرات، من خلال التنوع في خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وإضافة منتجات جديدة باستخدام أحدث التقنيات العالمية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة التي تمتلك 2.5 مليون نخلة وتنتج 120 ألف طن سنويًا، كما شملت الجولة التفقدية أحد المصانع الخاصة الرائدة في مجال تصنيع التمور بالمنطقة الصناعية كنموذج للمصانع البالغ عددها أكثر من 52 مصنعًا ووحدة تصنيع وتغليف على مستوى المحافظة.

وأكّد "عبدالوهاب"، أنَّه سيجرى العمل على الترويج لفرص الاستثمار بمحافظة الوادي الجديد في عدد من المجالات، ومنها مجال صناعة التمور، والذي من شأنه جذب استثمارات كبري في هذا المجال، وهو ما يدعم تحقيق هدف الدولة المصرية في اعتلاء قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم.

وتفقد "عبدالوهاب" مشروع شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك، وهو من المشروعات القومية العملاقة لتصميم وإنشاء وإدارة مصنعين لإنتاج حامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك بمحافظة الوادي الجديد، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على مساحة 561.000 متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار ويساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة تقدر بـ10 آلاف فرصة عمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والذي سيحقق عائدا اقتصاديا بمقدار عشرة أضعاف عائد بيع الفوسفات الخام.