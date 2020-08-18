حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يرفض أن يتقبل آراء الآخرين، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس والقمر في برجك ويجعلك ذلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في برجك يمدانك اليوم بكل السحر والجاذبية ويساعدانك على التأثير في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.