تحرير 205 مخالفات متنوعة بشارع أحمد عرابي بإسنا جنوب الأقصر

شنت مديرية أمن الأقصر، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، اليوم الاثنين، حملة اليوم الواحد بشوارع المدينة ، لضبط التجار المخالفين وفرض الرقابة المرورية والتموينية، وفض الباعة الجائلين، برئاسة محمد عبد الفتاح عثمان، سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، ومحمد سيد سليمان، رئيس المدينة.

وقال رئيس مدينة إسنا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 205 مخالفات متنوعة بشارع أحمد عرابي والشوارع المجاورة له، تنوعت ما بين مخالفات إشغال طريق ومخالفات تموينية ومخالفات مرورية، وإدارة منشآت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وفض الباعة الجائلين، لافتاً إلى رفع إشغالات الطرق بناءً علي تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

في سياق آخر انطلق مركز التحسين المستمر المستحدث بمجلس مدينة الأقصر، في خطوة جادة للارتقاء بالعمل المحلي، حيث قام فريق عمل المركز بإعداد استمارات استبيان استغرقت عملية إعدادها أياما للوصول لنموذج يوضح الصورة الفعلية للعمل المحلي الحالي، وذلك من منطلق التأسيس لمنظَومة جيدة تبدأ على أسس سليمة تعتمد في بدايتها على دراسة بيئة العمل عن طريق آراء وخبرات مختلفة، وذلك حسب بيان لمجلس المدينة.

وتم توزيع استمارات استبيان على جميع العاملين في المدينة داخل الإدارات المختلفة، وذلك لمعرفة المشكلات التي تواجههم والتحديات التي تعوق أداء عملهم على نحو جيد مما يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، فقد تضمنت عملية استطلاع الرأي استمارتين إحداهما علنية وأخرى سرية تضمنت الاستمارة العلنية أسئلة تتعلق بمدى رضاهم عن العمل ووجودهم في مكانهم الحالي.

وتضمن الاستبيان مدى انتماء العاملين للعمل المحلي وعن احتياجاتهم التدريبية وشملت الاستمارة السرية مدى علاقتهم برؤسائهم ومدى تقدير السلطة المختصة لجهودهم ومدى رضاهم عن أسلوب العمل وإدارته، وأيضاً متطلباتهم ومقترحاتهم حتى يتسني الوقوف على المشكلات وحلها لبدء عملية التنمية والتطوير بما يضمن توفير مناخ عام للعاملين يساعدهم على الإنتاج والابتكار بما يعود بالنفع الكامل على الخدمة المقدمة للمواطن.