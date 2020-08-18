حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على المقربين منه، كما أنه حاد في حديثه مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تطالبك الكواكب بالمضي على مهل وعليك أن تتجنب المجازفة والمخاطر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

ومن أشهر مواليد برج العقرب الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.