صيانة ورفع كفاءة طريق وادي الملوك غرب الأقصر

أعلن العميد علاء عبد الجابر، رئيس مدينة القرنة، غرب محافظة الأقصر، أنه يجري العمل في صيانة ورفع كفاءة طريق وادي الملوك بواسطة الشركة المصرية إحدى شركات وزارة النقل باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة الطرق والمسارات السياحية.

وأضاف رئيس مدينة القرنة، أنه يتم بصورة يومية الاطمئنان على انتظام سير العمل، والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات الهندسية لأعمال الرصف وسرعة إنجاز الأعمال، مشيراً إلى استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والجانبية على مستوى مركز القرنة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية بمركز القرنة بإعتبارها مدينة سياحية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

ووتواصل السلطات في محافظة الأقصر العمل على قدم وساق في تجهيز المسار السياحي الغربي لخدمة الأفواج السياحية التي تتوافد على معابد ومقابر البر الغربي الشهير، وذلك فى إطار متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة وتأهيل كافة المسارات السياحية لخدمات الأفواج الأجنبية القادمة من حول العالم بالموسم السياحي الشتوي.

ويجري العمل على إنهاء طريق الرواجح ومدخل الطريق الصحراوى بمركز ومدينة القرنة، ومتابعة أعمال دهان الواجهات والأسوار والمباني الواقعة على طريق المسار السياحي ، والطرق المؤدية إلى المقابر.