"رحمي": 7 مشروعات عملاقة بالغربية تستحق افتتاحها برعاية الرئيس السيسي

تحدث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة شرفت اليوم بزيارة 4 وزراء هم التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ووزيرة الهجرة؛ نبيلة مكرم، والتضامن، نيفين القباج، والشباب والرياضة، أشرف صبحي، لافتا إلى أن اليوم بدأ بزيارة تفقدية لوزير التنمية المحلية لبعض المشروعات المرشحة للافتتاح الرئاسي، مثل توسعات محطة مياه طنطا، وتنتج حوالي 2000 متر مكعب في الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأضاف "رحمي" خلال اتصال بنشرة أخبار "ten"، أنه لابد من إلقاء الضوء على محافظة الغربية إذ يوجد بها 7 مشروعات عملاقة تستحق أن ترشح أن يتم افتتاحها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن وزير التنمية المحلية ة توجه لكورنيش ترعة القاصد في طنطا، ثم التوجه لأحد المراكز التكنولوجية التابع لحي ثاني بمدينة طنطا.

وأشار إلى أنه جرى عقد لقاء في ديوان المحافظة إذ جرى عرض "بريزينتيشين" لمدة نصف ساعة عرض خلال إنجازات المحافظة خلال الفترة السابقة والمشروعات الكبرى المتواجدة في المحافظة، ثم الانتقال للمنطقة اللوجستية لافتتاح المرحلة الثانية.