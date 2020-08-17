"حلوان" تعلن خطوات التقدم لبرامج دراسية جديدة بكلية التجارة الخارجية

أعلنت كلية التجارة الخارجية في جامعة حلون، عن قبول طلبات الالتحاق للدفعة الأولي من طلاب خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة 2020، بالبرامج الجديدة واللغات (BIS، FMI ، English Section).

وتستعرض "الوطن"، خطوات ومواعيد التقدم لبرامج الجديدة بكلية التجارة جامعة حلوان في السطور التالية.

مواعيد التقديم لكلية التجارة الخارجية في جامعة حلوان

تقبل الطلبات إلكترونيا خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس، من خلال استيفاء البيانات لاستمارة الجامعة.

مع ضرورة مراجعة لينك موقع الكلية يوم 1-9-2020، للتعرف على موعد سداد المظروف والمقابلة الشخصية.

خطوات التقدم لبرامج الجديدة بكلية التجارة جامعة حلوان

يتم التقديم من خلال الدخول على موقع الاستمارة التابعة إلى جامعة حلوان، من هنــــــا.

يتطلب الأمر في البداية إدخال البريد الالكتروني للطالب، يتم إدخاله والضغط على "التالي".

الخطوة الثانية، هي استيفاء بيانات الطالب من خلال لإدخال معلومات مثل..

اسم الطالب رباعي مرة باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية، والرقم القومي، ونوع، ورقم هاتف، والعنوان.

الخطوة الثالثة، استيفاء بيانات ولى الأمر، مثل اسم ولي الأمر باللغة العربية، رقم الهاتف، الوظيفة الحالية.

الخطوة الرابعة، استيفاء بيانات الثانوية العامة، مثل الشعبة، ونوع المدرسة.

الخطوة الخامسة، تحديد درجة اللغة الانجليزية، على أن تكون الحد الأدنى 40 درجة.

الخطوة السادسة، تحديد رغبات الالتحاق بالبرامج الجديدة.

الخطوة السابعة والأخيرة، تحميل مستندات مطلوبة ويجب أن تكون واضحة وبجودة ممتازة، ومنها صورة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر، صورة شخصية للطالب، صور شهادة الثانوية العامة.