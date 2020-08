الوجه الآخر لروبرت دي نيرو.. أخرج فيلما وشارك في إنتاج 35 عملا

الأدوار التي قدمها في أفلامه المميزة، والجوائز التي حصدها، بالإضافة إلى جماهيريته الواسعة، تثبت أن روبرت دي نيرو واحد من أفضل الممثلين على مر التاريخ، لكن والممثل الذي يكمل اليوم عامه الـ 77، لم يكتف خلال مسيرته السينمائية بإبداعه كممثل لكنه أخرج وأنتج بعض الأفلام نرصدها في التقرير التالي.

روبرت دي نيرو والإخراج

في عام 1993، أخرج روبرت دي نيرو أول تجربة له، من خلال فيلم A Bronx Tale، وقام ببطولة الفيلم بنفسه بمشاركة شاز بالمينتيري وليلو برانكاتو وغيرهم.

A Bronx Tale من تأليف شاز بالمينتيري، وعرض الفيلم لأول مرة في 1 أكتوبر 1993، وكانت تكلفة إنتاجه 22 مليون دولار، بينما كانت أرباحه ما يقارب الـ 17 مليون دولار. وتقييم الفيلم على موقه IMDB، يساوي 7.8 من 10.

The Good Shepherd يعتبر التجربة الإخراجية الثانية والأخيرة لدي نيرو، والفيلم من بطولة مات ديمون وأنجلينا جولي، وروبرت دي نيرو.

كانت تكلفة إنتاج الفيلم 110 مليون دولار، بينما تخطت أرباحه 100 مليون دولار، وترشح لجائزة أوسكار واحدة.

روبرت دي نيرو والإنتاج

شارك روبرت دي نيرو في إنتاج 35 عملا فنيا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، من بينها أفلام The Night We Never Met، و A Bronx Tale، وFaithful.

وآخر فيلم شارك دي نيرو في إنتاجه كان الرجل الأيرلندي، والذي شارك في بطولته آل باتشينو وجوي بيشي، وأخرجه مارتن سكورسيزي.. وترشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار، بينها أفضل فيلم.