خدمات تقدمها المنطقة اللوجستية بالغربية: توفر نحو 50 ألف فرصة عمل

تعد المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية، مشروعا استثماريًا واعدًا، تحفز المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، خلال هذه المرحلة، ويعكس مدى تعاون المسئولين في مصر، لتذليل كل العقبات، التي قد تواجه المستثمرين.

ويرصد التقرير التالي، أهمية المنطقة لأهالي الغربية:

-المشروع يخدم أهالي محافظة الغربية بشكل مباشر، لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

-المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر.

-تقديم خدمات عدة، وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة.

-يساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويعد ذلك أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

- تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق على مساحة حوالي 83 فدانًا، باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري.

- تتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا، وتخدم 42 مليون نسمة، توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال مدة تنفيذ المشروع.