ضبط 500 كيلو أرز ناقص الوزن بالأقصر

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجارى والتدليس، ومراقبة أوزان للسلع الغذائية، تمكنت المديرية من ضبط 500 كيلو أرز ناقص الوزن، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 8400 جنح ضد "م.ع.ى"، وتم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وكانت المديرية أعلنت اليوم أنه تم خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2020 وحتى الآن، صرف سلع تموينية بمبلغ 33.5 مليون جنيه بنسبة 78% من إجمالى قيمة الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم التموينية.

كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1.4 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لـ64273 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 39 مليون رغيف خبز بلدى بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.6 مليون رغيف/ يوم، وتم أيضاً صرف كمية قدرها 2318 طن دقيق بلدي مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.