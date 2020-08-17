نادي القضاة يهنئ شيخ الأزهر لحصوله على "الشخصية الإسلامية الأولى"

هنأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حصوله على جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م"، وهي الجائزة السنوية التي تمنحها دولة ماليزيا للشخصيات المرموقة دوليًّا، والتي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن التكريم هو حق صادف أهله، فهو تكليل لجهود كبيرة خلال تاريخ طويل وحافل لفضيلة الإمام الأكبر من التحركات الفاعلة لرعاية الفكر الإسلامي المعتدل في مصر والعالم كله.

وأضاف "السيد"، في بيان صادر عن "النادي"، أن شيخ الأزهر حمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم أجمع، وعمل بكل ما أوتي من قوة على إظهار حقيقة الإسلام ودوره الفاعل في تقوية التعاون العلمي والفكري والثقافي بين المسلمين والعالم الغربي في مشارق الأرض ومغاربها، وفي نشر حقائق الدين والردّ على أباطيل دعاة التفرقة الذين يتاجرون باسم الدين.