محافظ دمياط ورئيس البنك الزراعي يناقشان آليات تحقيق التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاثنين، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والوفد المرافق له.

جاء اللقاء في إطار حرص الجانبين على تحقيق التعاون بمجالات التنمية الاقتصادية وإحداث طفرة بالقطاعات المرتبطة بها.

استعرضت الدكتورة منال عوض، محاور أحدث مشروع تقوم المحافظة بتنفيذه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وهو إنشاء مجزر ومحجر بيطري خارج الكتلة السكنية، على مساحة 12 فدانا في شطا بالقرب من مينائي دمياط وبورسعيد، إذ يهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 160 مليون جنيه، إلى خدمة وتنمية المنتج المحلي، والحفاظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج لحوم حمراء صحية وآمنة ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.

كما ناقشت محافظ دمياط، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري آليات تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين لاستكمال المسيرة التنموية على أرض المحافظة، من خلال إمكانية تمويل مشروعات الشباب، ومنح تمويلات للصناع بمدينة دمياط للأثاث، والصيادين بمدينة عزبة البرج، كما ناقشا أيضاً إمكانية تمويل أعمال التطوير التي تعتزم المحافظة تنفيذها بالمزرعة السمكية، فضلا عن دراسة إنشاء مصنع لأعلاف الأسماك نظرًا لما يمثله من أهمية بالغة لتنمية الثروة السمكية بالمحافظة.